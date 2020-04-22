Власти Петербурга улучшат инфраструктуру для дистанционной работы после пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга проанализируют работу инфраструктуры во время дистанционной работы чиновников во время пандемии нового коронавируса, с тем, чтобы после снятия ограничений улучшить ее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета информатизации и связи.

Ранее пресс-служба городского правительства сообщала, что дистанционная форма работы будет введена для 10% сотрудников исполнительных органов власти в Санкт-Петербурге.

"Ранее дистанционная форма работы в исполнительных органах государственной власти (ИОГВ) Санкт-Петербурга не находила широкого применения, впрочем, как и в большинстве ИОГВ субъектов Российской Федерации. Учитывая это, в настоящее время комитетом по информатизации и связи осуществляется анализ функционирования созданной инфраструктуры и ее совершенствование в целях повышения эффективности дистанционной формы работы", - отметил представитель пресс-службы комитета.

Он добавил, что специалисты ведомства в оперативном режиме провели анализ возможных вариантов организации удаленного доступа чиновников к информационным ресурсам и выбрали оптимальный как с точки зрения быстроты реализации, так и с точки зрения затрат на реализацию и поддержание работоспособности вариант.

"В настоящее время обеспечен сбор заявок от ИОГВ Санкт-Петербурга на предоставление удаленного доступа, а также формирование и выдача для сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга реквизитов доступа к необходимым информационным ресурсам, организованы служба поддержки пользователей и система мониторинга работы созданной инфраструктуры как по вопросам ее функционирования, так и по вопросам защиты информации", - пояснил собеседник.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2267 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, которые превышают среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 327 человек, умерли 14.