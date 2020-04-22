Путин надеется, что Свердловская область выполнит планы по росту числа коек в больницах

"Надеюсь, вы такими же темпами, набранными на данный момент, будете реализовывать план создания дополнительного коечного фонда, специально оборудованного", - обратился глава государства к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Их встреча прошла в режиме видеоконференции.

НОВО-ОГАРЕВО, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Свердловская область успешно выполнит все планы по увеличению количества мест в больницах, специализирующихся на лечении новой коронавирусной инфекции.

"То, что уже сделано, в принципе, хорошо", - оценил президент, выслушав доклад руководителя региона о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Путин надеется, что Свердловская область "выполнит все планы в срок".

В свою очередь, губернатор региона Евгений Куйвашев отметил, что до 28 апреля в области должно быть дополнительно развернуто 2 897 инфекционных коек, пока развернуто 2 187 коек. Также необходимо, чтобы в регионе было дополнительно 1 013 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Теперь по аппаратам ИВЛ. Плановый показатель - 1 013 аппаратов, в наличии по этим койкам у нас на сегодня 491 аппарат. Дополнительно 222 единицы. Мы закрывать эту потребность будем следующим образом. 130 наркозно-дыхательных аппаратов и 262 реанимационных койки с аппаратами ИВЛ временно передаются из других учреждений здравоохранения, 120 аппаратов - это ближайшая поставка по контрактам, заключенным областным Министерством здравоохранения, и 10 аппаратов - поставка федерального Минпромторга. Своевременное исполнение поставок позволит достичь плановых значений к 28 апреля", - сказал Куйвашев.

Также к обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты подключился крупный бизнес. В регион уже прибыло три самолета, которые привезли больше 30 тонн грузов, что позволило создать запас данных средств. Ожидается, что также в скором времени прибудут еще два рейса. Чтобы закрыть потребность в кадрах, которые работают с заразившимися коронавирусом, дополнительно командировано 108 врачей-специалистов, 272 медицинские сестры. "Также на помощь врачам будут направлены 170 ординаторов и студентов старших курсов Уральского государственного медицинского университета. Сегодня проходят переобучение к необходимым специальностям более 300 медиков, которые работают в других учреждениях нашего региона", - сообщил Куйвашев.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 243 случая заражения коронавирусом. Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Выздоровели 65 пациентов, два человека умерли.