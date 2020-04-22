В Думу внесли законопроект о самостоятельной регистрации своих биометрических данных

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий гражданам самостоятельно регистрировать свои биометрические персональные данные в Единой биометрической системе для получения услуг дистанционно. Законопроект, который вносит изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", размещен в среду в электронной базе данных Госдумы.

"Законопроектом закрепляется право физических лиц в установленном порядке осуществлять с помощью мобильного телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера размещение в Единой биометрической системе своих биометрических персональных данных", - сообщил один из авторов документа, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, которого цитирует пресс-служба верхней палаты.

По словам Журавлева, в связи с распространением коронавируса в РФ возникла необходимость создания равных возможностей для граждан по доступу к услугам и сервисам с учетом полностью удаленного взаимодействия сторон.

"Удаленное взаимодействие должно быть обеспечено посредством достоверной юридически значимой дистанционной идентификации участников взаимодействия. Такая идентификация в настоящее время может быть обеспечена посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации, а также Единой биометрической системы, которая является универсальным механизмом биометрической идентификации граждан РФ", - подчеркнул Журавлев.

Как уточняет сенатор, для максимального охвата надо ускорить сбор биометрических персональных данных и их размещение в Единой биометрической системе. По его словам, эту задачу можно решить в том числе с помощью самостоятельной регистрации гражданами своих биометрических персональных данных в указанной системе. Кроме того, физические лица, согласно законопроекту, получат право подписать согласие на обработку персональных данных простой электронной подписью, ключ которой получат при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Указанное согласие признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, подчеркивает Журавлев.

В настоящее время для регистрации биометрии нужно обратиться в отделение банка, предоставить паспорт, а также подтвердить наличие учетной записи на портале госуслуг. Для регистрации в системе клиент должен подписать согласие на обработку персональных данных. Если биометрические образцы пройдут контроль качества, то данные будут переданы в Единую биометрическую систему.