Рябков: страны БРИКС еще в 2015 году выступили за диалог по противодействию коронавирусам

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) еще на саммите в Уфе в 2015 году выступили за взаимодействие по борьбе с различными коронавирусами. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе презентации в ТАСС доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".

"Еще в 2015 году на саммите БРИКС в Уфе в соответствующем параграфе итоговой декларации фигурирует упоминание о том, что нужно обратить внимание на вопросы взаимодействия в противостоянии новому коронавирусу, - указал Рябков. - Много ли международных организаций, которые за пять лет до события могли что-то такое проанонсировать?"

Вместе с тем, признал дипломат, никто никакие декларации не читает. "Они представляют интерес только для тех, кто их драфтирует, а также для архивариусов из архива внешней политики, - пояснил он. - Но все же стоит с них стряхнуть пыль".

Рябков также обратил внимание на то, что в более поздних документах по линии БРИКС выдвигалась и была одобрена инициатива о наращивании сотрудничества по производству вакцин от новых инфекционных заболеваний и старых инфекционных заболеваний, от которых, по его словам, сегодня "умирает больше людей, чем от COVID-19". "Мы просто попали в определенное медийное зазеркалье и находимся в нем без способности реально оценить масштабы того или иного бедствия", - добавил замминистра.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.