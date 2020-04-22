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Пандемия коронавируса нового типа
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В Роспотребнадзоре заявили, что дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Дети могут дольше, чем взрослые, оставаться источником новой коронавирусной инфекции и заражать других, сообщил в среду заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

"Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции, - сказал он на пресс-конференции в ТАСС. - И вот в последние дни мне попалась очень интересная работа, что, уходя из верхних дыхательных путей, дети продолжают выделять вирус с фекалиями. То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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