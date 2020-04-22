Путин поручил проработать строительство в Воронеже быстровозводимого инфекционного центра

НОВО-ОГАРЕВО, 22 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве в Воронежской области быстровозводимого инфекционного центра. Эта тема была поднята во время встречи главы государства в среду в режиме видеоконференции с губернатором этого региона Александром Гусевым.

Губернатор рассказал о планах возведения с 2021 года областной инфекционной больницы на 250 коек, стоимость которой оценивается примерно в 2,5 млрд рублей, и попросил помочь с софинансированием этого проекта из федерального бюджета. Путин в ответ заметил, что только на проектирование больницы уйдет около года, а еще как минимум два - на строительство, тогда как такой медцентр нужен уже сейчас.

"Поэтому я вам рекомендую все-таки пойти... по пути возведения капитальных, но быстровозводимых объектов. Сейчас такие типовые проекты есть - в Минобороны, в МЧС, в Москве", - сказал глава государства.

Для обсуждения этого вопроса президент тут же позвонил по аппарату спецсвязи одновременно министру обороны РФ Сергею Шойгу и главе Минздрава Михаилу Мурашко. Он рассказал министрам о планах губернатора по строительству инфекционной больницы и спросил у Шойгу, как быстро можно построить ее по проекту быстровозводимых медцентров Минобороны. Глава ведомства назвал срок в два месяца. "Александр Викторович, два месяца - это гораздо лучше, чем три года", - обратился Путин снова к Гусеву, отметив, что и строительство обойдется дешевле, причем "гарантия здесь лет пятьдесят".

После этого Путин обратился к министру здравоохранения: "Согласуйте вместе с губернатором и с Минобороны строительство в Воронеже быстровозводимого корпуса для лечения людей, которые столкнулись с инфекционными заболеваниями, это востребовано сейчас". Президент попросил Мурашко доложить затем о стоимости этого объекта, а главу Минобороны - определить место, где возведение такого медучреждения в Воронежской области будет наиболее востребовано.

Путин также обратил внимание губернатора, что медицинские центры подобного рода должны оптимальным образом располагаться. "И инфраструктура, с одной стороны, должна быть, с другой стороны, это не должно быть в центре города, а в третьих, там нужно создавать жилищно-бытовые условия для тех людей, которые там будут работать", - сказал президент.