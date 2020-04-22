В Роспотребнадзоре заверили, что России не нужно закупать тесты на коронавирус за рубежом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия сейчас не имеет необходимости закупать тест-системы для выявления коронавируса за рубежом, заявил в среду заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

"Необходимости закупать тесты за рубежом нет никакой. В настоящий момент 15 производителей зарегистрировали в России высокочувствительные тест-системы", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Горелов отметил, что в настоящее время исследования на диагностику коронавирусной инфекции проводят уже около 500 государственных лабораторий и 24 частные лаборатории страны.