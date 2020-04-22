Британское правительство выступило против предложения оппозиции раздавать деньги населению

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании не поддержало предложение оппозиционных депутатов обеспечить гарантированный доход для всех жителей страны в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил в среду, выступая в парламенте страны, глава британского МИД Доминик Рааб, замещающий премьер-министра Бориса Джонсона, который восстанавливается после заражения коронавирусом.

"Я не согласен с предложением о гарантированном доходе. Канцлер казначейства [глава британского Минфина] уже объявил о принятии целого ряда не имеющих аналогов в мире мер экономической поддержки трудящихся", - сказал министр. По словам Рааба, финансовая помощь должна в первую очередь оказываться наиболее нуждающимся в ней категориям населения, тогда как осуществление выплат всем жителям страны не будет иметь должного эффекта.

Ранее 110 депутатов и пэров британского парламента опубликовали коллективное письмо, предложив правительству предоставить всем жителям страны гарантированных доход на время восстановления экономики от последствий пандемии, что по сути означает раздачу денег населению страны. Ранее британские власти объявили о том, что помогут работодателям выплачивать зарплаты работникам, которые оказались под угрозой увольнения. В настоящий момент за господдержкой обратились 144 тыс. компаний, и правительство начнет платить зарплату 1 млн британцев (до $3,1 тыс. в месяц на человека). Самозанятые могут обратиться за финансовой помощью сами, однако в оппозиции считают, что слишком много людей все равно не будут охвачены государственными программами.

В ходе заседания парламента, возобновившегося работу во вторник после пасхальных каникул, Рааб также отверг предложение оппозиции провести публичное расследование по вопросу о том, насколько эффективной и своевременной была политика правительства по борьбе с распространением вспышки нового коронавируса. При этом он отметил необходимость извлечь уроки из ситуации после того, как вызванный эпидемией кризис будет разрешен.

Виртуальный парламент

В среду британский парламент впервые провел полноценное заседание в полувиртуальном режиме. В рассчитанную на 650 депутатов Палату общин сейчас пускают не более 50 человек, на полу и депутатских скамьях цветными наклейками и сигнальной лентой нанесены обозначения, необходимые, чтобы между политиками всегда соблюдалась дистанция в два метра. На депутатах нет масок, в ношении которых вне больниц британский Минздрав не видит необходимости.

Остальные народные избранники следят за ходом заседания по видеосвязи с помощью программы Zoom, а спикер палаты Линдсей Хойл дает им возможность задавать вопросы и участвовать в дискуссиях удаленно. В зале установлены экраны, позволяющие физически присутствующим в зале депутатам видеть своих коллег, берущих слово из дома. Планируется, что Палата общин будет продолжать работу в новом беспрецедентном режиме по крайней мере до 12 мая, однако этот срок может быть значительно продлен в случае необходимости.

В ходе традиционно проходящего по средам часа вопросов к премьер-министру, которого замещал Рааб, новая система показала, что может работать достаточно эффективно. В настоящий момент прорабатывается вопрос о том, чтобы не присутствующие в зале депутаты получили возможность голосовать по законопроектам. Идут поиски программного обеспечения, которое гарантирует безопасность осуществления голосований.

В парламенте оценили стоимость внедрения системы проведения виртуальных заседаний в £150 тыс. ($185 тыс. по текущему курсу). Поддержание работы парламента в полувиртуальном режиме будет обходиться еще в £370 тыс. в месяц (около $457 тыс.).