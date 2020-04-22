Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными всем субъектам Российской Федерации. Об этом ТАСС в среду сообщил полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский.

Ранее в Москве были установлены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и отсутствии пропусков. Власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

21 апреля президиум Верховного суда РФ опубликовал ответы на вопросы судов о применении административного, гражданского и уголовного законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в России принятых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По словам Барщевского, такие документы не имеют силы обязательного указания для судов и носят рекомендательный характер.

"Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы", - считает Барщевский.

Полномочный представитель также указал, что правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации", - сказал полномочный представитель. В целом он посчитал размытыми указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях. "На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность", - считает он.

О позиции Верховного суда

Полпред прокомментировал признания ограничений в период режима повышенной готовности как форс-мажора. Согласно позиции президиума Верховного Суда РФ, возможность освобождения от ответственности за нарушение обязательств в связи с пандемией должна устанавливаться в каждом отдельном споре.

"Такая позиция юридически безусловно крайне надежна и безопасна, но, мне кажется, не слишком упрощает жизнь ни гражданам, ни судьям. Мне бы казалось более полезным сформировать отдельный перечень обстоятельств, которые безусловно признаются форс-мажорными, отдельный по тем, которые такими безусловно не признаются, а вот все остальные случаи оставить на усмотрение суда", - подчеркнул Барщевский.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

С 15 апреля в Москве из-за распространения коронавируса действует пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Горожане могут оформить рабочий пропуск, действительный до конца месяца, либо разовый пропуск для поездок к врачу или по личным обстоятельствам. С 22 апреля соблюдение пропускного режима контролируется автоматически, в том числе с помощью дорожных камер. Для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только проездные либо социальные карты жителя Москвы или Московской области, номера которых должны быть указаны при оформлении пропуска. При этом данные своего автомобиля или проездного необходимо указать как минимум за пять часов до поездки.