Эксперт: поправки в закон "О полиции" соответствуют международной практике

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Предложенные в закон "О полиции" поправки, согласно которым сотрудники смогут стрелять при любой опасности, вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома, соответствуют международной практике. Об этом заявил ТАСС председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в правительстве подготовили поправки к закону "О полиции", расширяющие полномочия правоохранителей. В частности, планируется разрешить полицейским вскрывать машины для спасения граждан или оцеплять дома и прочие территории, если это поможет предотвратить преступление, а в оцепленной зоне досматривать граждан. Кроме того, полицейские смогут применять огнестрельное оружие, если злоумышленник попытается к ним прикоснуться при задержании или какими-либо действиями покажет, что собирается напасть на сотрудника.

"Это совершенно логичные и правильные поправки, соответствующие сегодняшнему времени и международной практике. Ничего нарушающего прав граждан в них нет. Дополнительная юридическая защита сотрудника полиции, если его действия не превысили должностные полномочия, - это очень хорошее решение, потому что сейчас даже против преступников полицейские нередко боятся применять табельное оружие, так как потом могут быть проблемы с прокуратурой и Следственным комитетом", - считает Цветков.