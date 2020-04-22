{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: поправки в закон "О полиции" соответствуют международной практике

Согласно поправкам, сотрудники полиции смогут стрелять при любой опасности, вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Предложенные в закон "О полиции" поправки, согласно которым сотрудники смогут стрелять при любой опасности, вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома, соответствуют международной практике. Об этом заявил ТАСС председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в правительстве подготовили поправки к закону "О полиции", расширяющие полномочия правоохранителей. В частности, планируется разрешить полицейским вскрывать машины для спасения граждан или оцеплять дома и прочие территории, если это поможет предотвратить преступление, а в оцепленной зоне досматривать граждан. Кроме того, полицейские смогут применять огнестрельное оружие, если злоумышленник попытается к ним прикоснуться при задержании или какими-либо действиями покажет, что собирается напасть на сотрудника.

"Это совершенно логичные и правильные поправки, соответствующие сегодняшнему времени и международной практике. Ничего нарушающего прав граждан в них нет. Дополнительная юридическая защита сотрудника полиции, если его действия не превысили должностные полномочия, - это очень хорошее решение, потому что сейчас даже против преступников полицейские нередко боятся применять табельное оружие, так как потом могут быть проблемы с прокуратурой и Следственным комитетом", - считает Цветков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт Минздрава выступила против приостановки вакцинации детей
Лейла Намазова-Баранова отметила, что дети с выявленным коронавирусом болеют не в чистой форме, а в комбинации из нескольких вирусов сразу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС