Воронежские власти направят более 2 млрд рублей на выплаты медикам и оснащение больниц

НОВО-ОГАРЕВО, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Воронежской области направят около 1,6 млрд рублей на оснащение больниц, которые задействуют для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, еще более 450 млн рублей - на стимулирующие выплаты медикам, сообщил губернатор региона Александр Гусев в среду в ходе доклада президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференции о мерах по борьбе с коронавирусом в Воронежской области.

"Нам доведено 1 млрд 630 млн руб. из федерального бюджета, 244 млн руб. из них - на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу. Остальные средства - на приведение наших медицинских учреждений в соответствие с нормативами для лечения коронавирусной инфекции. Дополнительно из регионального бюджета на эти цели выделили 429 млн руб. И тоже часть этих средств - 217 млн руб. - будет направлена на выплаты медицинским работникам", - сказал Гусев.

Как отметил губернатор Воронежской области, для оказания помощи в регионе уже утвердили маршрутизацию пациентов с коронавирусом, а также определили 14 медицинских учреждений для их лечения. Для транспортировки пациентов задействуют 215 бригад скорой медицинской помощи.

К 22 апреля в Воронежской области выявили 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От различных осложнений умерли 7 человек с подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.