Уволенного за отпуск в период пандемии главврача больницы Оренбурга восстановили на работе

ОРЕНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова восстановила в должности главного врача Городской клинической больницы №1 Оренбурга, уволенного в конце марта за поездку в заграничный отпуск в период пандемии коронавируса.

"Я приняла решение, что Александр Григорьевич [Григорьев] возвращается на свое место, он с позавчерашнего дня вышел на работу главным врачом ГБ №1. Я никогда не скрывала своего хорошего отношения к этому руководителю", - сказала она в среду в прямом эфире в Instagram.

По словам Савиновой, последние три недели Григорьев работал в штабе министерства здравоохранения Оренбургской области, этот опыт бесценен. "Я рада, что мое решение абсолютно совпадает с позицией и желанием коллектива, поэтому ГБ №1 работает со своим старым новым главным врачом", - уточнила министр. Ранее местные СМИ сообщали, что персонал больницы просил вернуть руководителя.

В марте ТАСС сообщал, что министерство здравоохранения Оренбургской области расторгло трудовые договоры с главными врачами больниц №1 и №6 Оренбурга и Александровской районной больницы. Поводом стали зарубежные поездки в период пандемии коронавируса. Савинова назвала их поступок нарушением врачебной этики.

В Оренбургской области, по данным регионального оперативного штаба, 392 зарегистрированных случая коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 57 новых диагнозов. Из общего количества на федеральном уровне подтверждено 254 случая, 28 за минувшие сутки. 32 человека за все время выздоровели, еще 18 ждут выписки в ближайшие дни, двое умерли. Савинова отметила, что 59% всех случаев выявлены активно - при тестировании въезжающих в регион.

Девять инфицированных в Оренбургской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, трое из них - на ИВЛ. При этом без симптомов болезнь протекает у 163 пациентов, они лечатся в больницах или амбулаторно, уточнила Савинова.