Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.

"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с участием глав субъектов федерации.

Собянин пригласил к сотрудничеству глав других регионов. "Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции", - сказал Собянин.

Коечный фонд

Мэр предложил увеличить в ряде регионов минимальный коечный фонд. "Мне кажется, что нужно по ряду регионов, которые подвержены риску, или где мы видим уже, что там развитие заболеваемости, там, где есть города-миллионники, большие агломерации, все-таки еще раз посмотреть на норматив развертывания коечного фонда, увеличить его хотя бы до двух раз: с тысячи до двух тысяч", - сказал Собянин.

Он добавил, что если это регионы, которые имеют большую сельскую местность, то стоит увеличить с 500 до 1 тыс. коек. "Поэтому, Михаил Владимирович [Мишустин], было бы правильно, если бы Вы такое нам всем поручение дали, чтобы мы проанализировали ситуацию, и спрогнозировали ее на 2-3 недели вперед", - отметил мэр столицы.