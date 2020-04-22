Путин выступает против политизации вопроса об оказании Россией медпомощи США

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг предположение, что оказание Россией медицинской помощи Соединенным Штатам было нацелено на ослабление санкционного давления на Москву. Соответствующую позицию он изложил в опубликованном в среду интервью американской телекомпании CNBC.

По словам Пескова, при обсуждении вопроса поставок с президентом США Дональдом Трампом Путин "не поднимал тему санкций". "Это неподходящее время - думать о выгодах или ожиданиях, когда вы организуете подобного рода помощь. Он [президент РФ] против политизации помощи", - сказал пресс-секретарь главы государства.

"На самом деле, когда Путин услышал, что некоторые штаты США испытывают очень тяжелую ситуацию с аппаратами искусственной вентиляции легких и другими материалами, его первым решением было направить помощь", - заявил Песков.

1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора Путина и Трампа.