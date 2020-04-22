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Расселение жильцов из аварийного фонда Астраханской области приостановили до июня

В этом году в очереди на расселение стоят 228 человек

АСТРАХАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Астраханской области приостановили расселение жильцов из аварийного фонда из-за введенного в регионе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, расселение планируют возобновить в июне, сообщили ТАСС в областном министерстве строительства и ЖКХ.

В 2020 году в очереди на расселение стоят 228 человек.

"В условиях введенного режима повышенной готовности мероприятия по расселению жителей Астраханской области из аварийного фонда пока не реализуется. Планируемая дата начала - июнь 2020 года", - сообщили ТАСС в региональном министерстве.

В рамках региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах" общая площадь жилья, подлежащего расселению, составляет 38, 9 тыс. кв. метров.

Реализация проекта осуществляется при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, общий объем финансирования программы - 1,3 млрд рублей. Под программу попадают дома, которые признаны аварийными с 2012 по 2017 годы, это 180 объектов.

Ближайшее расселение

Начало строительства многоквартирных домов в Астраханской области общей площадью 9 тыс. кв. м для расселения граждан запланировано на 2023 год, сообщили ТАСС в областном Минстрое.

"В 2020 году планируется расселить 4 342,61 м2, в которых проживают 228 человек. В 2021 году - еще 4 342,61 и 229 человек", - сообщают в пресс-службе министерства, уточняя, что с 2019 по 2021 годы жилье для переселения граждан приобретается за счет уплаты выкупной стоимости за имущество, изымаемое у собственников.

Ветхий реестр

80% жилищного фонда Астраханской области было построено более 30 лет назад, за это время, по словам губернатора Игоря Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы. В октябре 2019 года в Астраханской области создан реестр проблемных домов, в который вошли 1674 объекта, требующих расселения и капремонта, но ранее оставшиеся вне поля зрения властей, это более 60 тыс. квадратных метров.

Ранее Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, отмечал, что в Астраханской области объем ветхого и аварийного фонда "даже выше, чем во многих регионах страны".

Летом 2019 года в Астраханскую область с проверкой приехал заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, который раскритиковал работу по расселению граждан из аварийного фонда в регионе, после чего в области возбудили 47 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов из строительной сферы.

Теги
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