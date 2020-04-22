Выплаты на детей от трех до семи лет на Ставрополье смогут получить более 55 тыс. семей

СТАВРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Более 55 тыс. семей смогут получить федеральные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в Ставропольском крае. В этих семьях воспитывается почти 75 тыс. детей, сообщила в среду первый замминистра труда и социальной защиты населения края Елена Чижик.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от трех до семи лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

"По нашим предварительным данным, поскольку у нас эти семьи являются получателями пособий на ребенка, то это 55 тыс. семей, в которых воспитывается почти 75 тыс. детей. Это наши предварительные расчеты о семьях и детях, которые будут иметь право на эту выплату. Возможно, таких семей будет больше", - сказала она в эфире регионального телеканала "Свое ТВ".

Выплата на каждого ребенка в Ставропольском крае составит 4 тыс. 951 рубль 50 копеек. Прием заявлений начнется 15 мая 2020 года, предполагается, что первые выплаты семьи начнут получать в июне этого года. "[Ставропольский край] заключил соглашение с Минтруда России о предоставлении субсидии на эту выплату, нам предоставлена субсидия 2 млрд 779 млн рублей", - пояснила заместитель министра.

Как сообщалось, Дума Ставропольского края на внеочередном заседании 9 апреля приняла закон о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Претендовать на выплаты смогут семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума.

По данным правительства Ставропольского края, в регионе предусмотрено 16 мер поддержки семей с детьми. В 2020 году разные виды поддержки получают около 115 тыс. семей, из краевого бюджета на эти выплаты было выделено 7,8 млрд рублей. С 1 января 2020 года в регионе вдвое - до 700 рублей - была увеличена выплата на каждого ребенка в многодетных семьях.