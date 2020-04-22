Эксперт Минздрава выступила против приостановки вакцинации детей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Приостанавливать вакцинацию детей, особенно первичную, в условиях распространения коронавируса не следует, поскольку это может подвергнуть их жизнь большому риску. Об этом сообщила в среду главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

"Если сейчас перестать вакцинировать детей, мы подвергаем их жизни огромному риску. Я имею в виду прежде всего, конечно, первичную вакцинацию. Но даже если речь идет о ревакцинации, надо очень четко понимать, против какой инфекции вы должны получить ревакцинацию", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, дети с выявленным коронавирусом болеют не в чистой форме, а в комбинации из нескольких вирусов сразу. "Если сейчас окажется, что ребенок не защищен, от еще какой-то вирусной или не вирусной инфекции, то то, что она может активироваться в том числе, например, на фоне этой вспышки, это такой момент может быть", - пояснила Намазова-Баранова.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", что в регионах приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также профилактических прививок по эпидпоказаниям, за исключением иммунизации новорожденных. В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что регионам рекомендуется принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу.