В Петербурге за соблюдением режима самоизоляции будут следить с помощью беспилотников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга будут использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с распространением нового коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"Беспилотный летательный аппарат используют сотрудники комитета для контроля за соблюдением ограничений, связанных с предотвращением распространяя коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Беспилотник оборудован камерой высокого разрешения и системой воспроизведения звука. Обычно спасатели используют его для поиска и спасения людей в лесах, на льду и на воде. По словам спасателей, по сравнению с пешим патрулированием практика использования беспилотника более продуктивна.

Спасатели начали патрулировать береговую линию Финского залива в Курортном районе. В дальнейшем беспилотник планируется использовать и в других районах города. С помощью воздушного судна они напоминают гражданам о необходимости воздерживаться от прогулок и оставаться дома. При необходимости, видеозапись с беспилотника может использоваться для фиксации правонарушений и передаваться в правоохранительные органы.

В соответствии с постановлением городских властей от 13 марта 2020 г. в Петербурге действует ряд ограничений и рекомендаций. В частности, за посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, лесов, лесопарковых зон штраф может достигать 30 тыс. рублей.