Глава Минздрава Великобритании заявил о достижении пика вспышки COVID-19

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Пик вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Великобритании уже достигнут. Об этом заявил в среду, выступая в парламенте страны, глава Минздрава Мэтт Хэнкок, добавив, что в ближайшем будущем правительство начнет осуществлять новые меры по борьбе с распространением коронавируса.

"Поскольку мы достигли пика и снижаем число новых случаев заражения, будет начато широкомасштабное внедрение системы отслеживания контактов [лиц, заразившихся новым коронавирусом]. Мы готовимся представить новое мобильное приложение Национальной системы здравоохранения для отслеживания контактов, которое находится в процессе разработки", - отметил Хэнкок.

Представители британского правительства в последние дни были очень осторожны в высказываниях по вопросу о том, преодолен ли уже в стране пик заболеваемости. Еще на прошлой неделе главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил о том, что "вероятно, в целом, мы вышли на пик". При этом директор центра доказательной медицины Оксфордского университета профессор Карл Хенеган полагает, что пик был преодолен еще две недели назад, когда в статистике Минздрава был зарегистрирован максимальный суточный прирост числа смертей (980) и новых случаев заражения (8 681).

После этого количество регистрируемых за сутки смертей то уменьшалось несколько дней подряд, то вновь увеличивалось, в основном находясь в пределах 700-800. Как ранее подчеркивал научный советник британского правительства Патрик Валланс, прежде чем распространение болезни в стране достигнет пика, сначала в течение двух-трех недель на графиках будет наблюдаться так называемое плато, когда суточный прирост смертей находится примерно на одном уровне, с небольшими колебаниями в ту или иную сторону.

Рост числа подтвержденных случаев заражения держится на уровне 4-5 тыс. в сутки.

По данным, опубликованным британским Минздравом 21 апреля, у 129 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 17,3 тыс.