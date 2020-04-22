Зеленский раскритиковал проводимую на Украине медицинскую реформу

"Есть много вопросов к медицинской реформе. Коронавирус показал, что это за медицинская реформа, - больницы не готовы, количество инфекционных коек не готово, заработная плата очень низкая, медицинской инфраструктуры нет", - заявил глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который в среду транслировал телеканал "Украина 24".

Он подчеркнул, что "после коронавируса нужно изменить полностью подход" к развитию медицины на Украине. "Мы понимаем, что у нас есть. У нас, кроме медиков - прекрасных, профессиональных и одних из лучших в мире, - ничего другого нет. Вот и вся медицинская реформа", - признал Зеленский.

Он назвал позором ситуацию с медицинским оборудованием и масками в стране. "У нас было пять неработающих лабораторий. Сейчас работающих 35. У нас не было даже тысячи более-менее работающих аппаратов ИВЛ. На страну, где 40 млн человек. Были просроченные маски. Просто позор", - отметил президент.

Реформа здравоохранения

Первый этап реформы здравоохранения в стране проводился с 2011 года. Сейчас больницы на Украине финансируются за счет медицинской субвенции, которая гарантированно покрывает расходы на зарплаты медикам и коммунальные услуги. Лечение пациентов осуществляется из оставшихся средств, так что больным зачастую самим приходится покупать лекарства и медицинские материалы. Второй этап реформы, начавшийся 1 апреля, предусматривает существенное сокращение гарантированной субвенции, в то время как государство берет на себя финансирование лечения, исходя из заданных нормативов затрат.

Проблема заключается в том, что средства, запланированные на финансирование лечения, значительно меньше реальной стоимости соответствующих медицинских услуг. Так, например, по данным Минздрава, на лечение инсульта у одного пациента Национальная служба здоровья готова выделять 19,3 тыс. гривен ($780), инфаркта - около 16 тыс. ($650). В то же время, по подсчетам экспертов, стоимость лечения этих заболеваний может доходить до 50-80 тыс. гривен ($2000 - $3250) и более.