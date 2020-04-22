{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области не зафиксировали рост безработицы из-за пандемии

По словам начальника службы занятости региона, количество вакансий более чем в двое превышает число зарегистрированных безработных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Рост безработицы в Ростовской области, который мог возникнуть из-за ограничений в связи с коронавирусом, в настоящий момент не зарегистрирован. Об этом в среду сообщил начальник службы занятости региона Сергей Григорян, подчеркнув, что количество вакансий более чем в двое превышает число зарегистрированных безработных.

"С начала этого месяца в службу занятости Ростовской области поступило более 4 тыс. заявок и вакансий работодателей области. За истекший месяц мы трудоустроили почти тысячу человек, что говорит о том, что несмотря на сложившуюся ситуацию, трудоустройство происходит", - сказал Григорян на онлайн-брифинге.

По словам Григоряна, официально в регионе зарегистрировано около 20 тыс. безработных, при этом банк вакансий более чем в двое больше, есть около 43 тыс. предложений о рабочих местах, центр занятости организует дистанционные собеседования для соискателей. "У нас реализована возможность дистанционно проводить собеседования с работодателями по трудоустройству порядка 7 тыс. вакансий есть таких. Если в сегодняшних условиях граждане хотят найти работу, у них есть возможность дистанционно пообщаться", - отметил он.

При этом глава службы занятости не исключил, что в ближайшее время число безработных граждан может возрасти. "Это [нынешний уровень безработицы] немногим более, чем в прошлом году на это время, но эта цифра ничего нам не говорит. Дело в том, что у нас в работе находится порядка 15 тыс. обращений от жителей Ростовской области для постановки на учет в качестве безработных. Исходя из этих цифр, мы предполагаем, что ежедневно мы в ближайшее время будем признавать в качестве безработных от тысячи до 1,5 тыс. человек", - сказал он.

Григорян отметил, что потерявшие работу с 1 марта смогут получить пособие в апреле - июне в размере более 12 тыс. рублей. "Тем, кто был уволен и признан безработными с 1 марта текущего года, назначается пособие в размере 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в апреле, мае и июне. Если у такого человека есть несовершеннолетние дети, размер пособия будет увеличен на 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Пособие для граждан, которые были уволены до 1 марта текущего года, а встали на учет после этой даты, будет рассчитываться с учетом их заработка", - отметил он, уточнив, что решение о размере пособия будет принято на основании полученной из Пенсионного фонда России информации.

О пандемии

Ростовская область занимает 12-е место по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России. В регионе насчитывается 398 пациентов с коронавирусом, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, 18 человек выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (18:36 мск) - добавлен пятый абзац.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Завотделением в НИИ ТО им. Вредена сообщил о случаях коронавируса и пневмонии в учреждении
У 9 сотрудников медучреждения и 12 пациентов выявили пневмонию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС