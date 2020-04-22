В Ростовской области не зафиксировали рост безработицы из-за пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Рост безработицы в Ростовской области, который мог возникнуть из-за ограничений в связи с коронавирусом, в настоящий момент не зарегистрирован. Об этом в среду сообщил начальник службы занятости региона Сергей Григорян, подчеркнув, что количество вакансий более чем в двое превышает число зарегистрированных безработных.

"С начала этого месяца в службу занятости Ростовской области поступило более 4 тыс. заявок и вакансий работодателей области. За истекший месяц мы трудоустроили почти тысячу человек, что говорит о том, что несмотря на сложившуюся ситуацию, трудоустройство происходит", - сказал Григорян на онлайн-брифинге.

По словам Григоряна, официально в регионе зарегистрировано около 20 тыс. безработных, при этом банк вакансий более чем в двое больше, есть около 43 тыс. предложений о рабочих местах, центр занятости организует дистанционные собеседования для соискателей. "У нас реализована возможность дистанционно проводить собеседования с работодателями по трудоустройству порядка 7 тыс. вакансий есть таких. Если в сегодняшних условиях граждане хотят найти работу, у них есть возможность дистанционно пообщаться", - отметил он.

При этом глава службы занятости не исключил, что в ближайшее время число безработных граждан может возрасти. "Это [нынешний уровень безработицы] немногим более, чем в прошлом году на это время, но эта цифра ничего нам не говорит. Дело в том, что у нас в работе находится порядка 15 тыс. обращений от жителей Ростовской области для постановки на учет в качестве безработных. Исходя из этих цифр, мы предполагаем, что ежедневно мы в ближайшее время будем признавать в качестве безработных от тысячи до 1,5 тыс. человек", - сказал он.

Григорян отметил, что потерявшие работу с 1 марта смогут получить пособие в апреле - июне в размере более 12 тыс. рублей. "Тем, кто был уволен и признан безработными с 1 марта текущего года, назначается пособие в размере 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в апреле, мае и июне. Если у такого человека есть несовершеннолетние дети, размер пособия будет увеличен на 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Пособие для граждан, которые были уволены до 1 марта текущего года, а встали на учет после этой даты, будет рассчитываться с учетом их заработка", - отметил он, уточнив, что решение о размере пособия будет принято на основании полученной из Пенсионного фонда России информации.

О пандемии

Ростовская область занимает 12-е место по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России. В регионе насчитывается 398 пациентов с коронавирусом, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, 18 человек выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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