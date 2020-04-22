Россияне за неделю подали 17 тыс. заявок на получение маткапитала через госуслуги

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Жители России за неделю с момента запуска нового сервиса на портале госуслуг подали 17 тыс. заявок на получение материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России.

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

"Минкомсвязь России сообщает о первых результатах дистанционного оформления сертификатов на материнский капитал через Единый портал госуслуг. Спустя неделю после запуска услуги пользователи подали через госуслуги 17 тыс. заявок. Сейчас заявители лично заполняют форму на портале госуслуг, после проверки данных в личный кабинет пользователя приходит оформленный сертификат", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в ближайшие две недели процедура оформления сертификата станет еще удобнее - портал госуслуг начнет выдавать документы в проактивном порядке. Данные о рождении ребенка Пенсионный фонд России будет получать из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), затем ПФР проверит информацию и направит электронный сертификат на материнский капитал родителю или усыновителю в личный кабинет на портале госуслуг или в личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

"Родителям нужно только заполнить форму, остальные действия предпримут ведомства. Удаленное оформление маткапитала избавляет родителей от личных посещений органов власти, что особенно актуально сейчас, когда многие соблюдают режим самоизоляции", - прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Изменения в порядок выплаты маткапитала были внесены в марте 2020 года. Сумма выплаты на первенца составляет 466 617 рублей, при рождении или усыновлении второго ребенка - 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. Раньше у семьи не было права на эти выплаты, если первые два ребенка появились до введения маткапитала. Программа действует до конца 2026 года.