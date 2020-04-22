Воронежские больницы подготовили 1,3 тыс. коек для зараженных коронавирусом

ТАСС, 22 апреля. Медики Воронежской области подготовили для приема зараженных коронавирусом 1 306 коек, до конца недели общее количество вырастет до 1 686. Об этом в среду сообщил по видеосвязи президенту России Владимиру Путину губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"На сегодня у нас развернуто 1 306 коек для приема больных с COVID-19. Из них оборудовано подачей кислорода 804, но сегодня мы закончим оборудование еще 180 коек, и на сегодняшний день общее количество их будет составлять 984 койки. Оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 227 коек, и у нас есть 149 наркозно-дыхательных аппаратов, которые имеют функцию ИВЛ. Эти аппараты тоже зарезервированы под задачи борьбы с коронавирусной инфекцией, всего таких оборудованных коек у нас будет 376", - сказал Гусев.

Он добавил, что к 25 апреля в регионе будут готовы к приему зараженных коронавирусной инфекцией 1 686 коек, из них на 1 180 будет подаваться кислород. По словам Гусева, для снижения дефицита ИВЛ в мае будет поставлено 132 аппарата, в том числе восстановленные и отремонтированные по договорам с предприятиями Ростеха.

В Воронежской области за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных на среду составляет 236 человек, семеро заразившихся умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.