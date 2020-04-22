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Пандемия коронавируса нового типа

Воронежские больницы подготовили 1,3 тыс. коек для зараженных коронавирусом

Аппаратами искусственной вентиляции легких оборудованы 227 коек, сообщил губернатор региона

ТАСС, 22 апреля. Медики Воронежской области подготовили для приема зараженных коронавирусом 1 306 коек, до конца недели общее количество вырастет до 1 686. Об этом в среду сообщил по видеосвязи президенту России Владимиру Путину губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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"На сегодня у нас развернуто 1 306 коек для приема больных с COVID-19. Из них оборудовано подачей кислорода 804, но сегодня мы закончим оборудование еще 180 коек, и на сегодняшний день общее количество их будет составлять 984 койки. Оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 227 коек, и у нас есть 149 наркозно-дыхательных аппаратов, которые имеют функцию ИВЛ. Эти аппараты тоже зарезервированы под задачи борьбы с коронавирусной инфекцией, всего таких оборудованных коек у нас будет 376", - сказал Гусев.

Он добавил, что к 25 апреля в регионе будут готовы к приему зараженных коронавирусной инфекцией 1 686 коек, из них на 1 180 будет подаваться кислород. По словам Гусева, для снижения дефицита ИВЛ в мае будет поставлено 132 аппарата, в том числе восстановленные и отремонтированные по договорам с предприятиями Ростеха.

В Воронежской области за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных на среду составляет 236 человек, семеро заразившихся умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия коронавируса нового типа
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