Власти Петербурга подготовили систему перевода горожан на электронные медкарты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга обеспечили возможность полноценного использования электронной медицинской карты для любой медорганизации города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что жителей города планируют перевести на электронные карты во второй половине 2021 года.

"К настоящему времени обеспечена возможность полноценного использования электронной карты петербуржца для любой медицинской организации города при условии наличия медицинской информационной системы, ее интеграции с региональным фрагментом единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей настройки и обучения персонала", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что комитет на мощностях Регионального распределенного центра обработки данных обеспечивает защищенное хранение 23 видов медицинских документов и сведений электронной медкарты, являющейся основным источником информации для электронных сервисов, пользователями которых выступают как врачи, так и сами пациенты. "Обмен медицинскими данными реализован на основе международного стандарта информатизации здравоохранения HL7", - уточнил собеседник агентства.