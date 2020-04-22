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Пандемия коронавируса нового типа

WP: в сеть попали 25 тыс. адресов электронной почты сотрудников ВОЗ и Минздрава США

По данным издания, злоумышленники призывали к преследованию сотрудников ВОЗ и других организаций и распространяли теории заговора о пандемии коронавируса

ТАСС, 22 апреля. Более 25 тыс. адресов электронной почты и паролей от них, которые, предположительно, могут принадлежать сотрудникам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрава и социальных служб США, Центров по контролю и профилактике заболеваний и ряда других организаций, которые борются с пандемией коронавируса, были опубликованы в интернете членами ультраправых группировок. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные разведывательной группы SITE.

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По ее информации, данные сотрудников организаций были опубликованы экстремистами на нескольких интернет-страницах, а также в нескольких аккаунтах в Twitter и Telegram-каналах. "Неонацисты и сторонники идей превосходства белой расы извлекли выгоду из списка [адресов электронной почты] и активно распространяли его по своим источникам", - заявила глава SITE Рита Кац. Она также добавила, что, используя данные, злоумышленники призывали к преследованию сотрудников ВОЗ и других организаций и распространяли теории заговора о пандемии коронавируса.

Газете пока не удалось получить комментарий организаций по утечке данных сотрудников.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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