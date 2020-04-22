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Пандемия коронавируса нового типа

В Севастополе коронавирус подтвердили еще у шести пациентов закрытой на карантин больницы

Общее число случаев заражения коронавирусом в городе выросло до 25

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено еще у шести пациентов больницы имени Даши Севастопольской (филиал горбольницы № 1 Севастополя), которые находились там вместе с заболевшим COVID-19. Об этом сообщил журналистам в среду врио губернатора Михаил Развожаев.

Ранее коронавирус был подтвержден у четырех пациентов больницы. Все 10 человек находились на карантине после того, как коронавирус подтвердился у мужчины, переведенного из этого медучреждения в городскую инфекционную больницу.

"Все шесть сегодня подтвержденных случаев - это пациенты "Даши Севастопольской". Они все находились в больнице № 9 под наблюдением", - сказал Развожаев. Таким образом, общее число подтвержденных случаев в городе выросло до 25.

Он отметил, что у всех шестерых были признаки заражения вирусом. К настоящему моменту они переведены в инфекционную больницу, которая сейчас ориентирована на лечение пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что больница имени Даши Севастопольской с 9 апреля находится на карантине. Там несколько дней пробыл мужчина, у которого позднее подтвердился коронавирус. На две недели запрещены прием и выписка пациентов, вместе с ними изолированы врачи. 13 апреля около 100 человек больных и медперсонала были переведены в пансионат "Изумруд", выполняющий функции обсерватора - условия там комфортнее, чем в больнице; пациенты, которым нужна серьезная медпомощь, отправлены в другое медучреждение.

Также Развожаев ранее поручил провести служебную проверку и выяснить, почему в больницу имени Даши Севастопольской и в городскую больницу № 4 (единственная, обслуживающая крупный район на севере города) попали пациенты, у которых мог обнаружиться коронавирус. Для лечения заразившихся коронавирусом и наблюдения за пациентами, у которых его подозревают, в городе определена инфекционная больница.

О ситуации

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57999 случаев заражения, выздоровели 4420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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