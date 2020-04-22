Национальный центр управления в кризисных ситуациях станет подразделением МЧС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) из подведомственного учреждения МЧС РФ станет его структурным подразделением. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Госдумы.

"Законопроектом предлагается внести изменения в федеральные законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О гражданской обороне" в части изменения статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение МЧС России", - говорится в заключении правительства РФ на законопроект.

В октябре 2019 года НЦУКС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в состав центрального аппарата министерства. Предполагается, что эти шаги повысят эффективность управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, считают в правительстве.

Принятие поправок не потребует затрат из федерального бюджета, подчеркивается в законопроекте.