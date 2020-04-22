Губернатор Петербурга открыл виртуальную акцию чтения стихов ко Дню Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил жителей города поучаствовать через аккаунты в социальных сетях в чтении стихов о Великой Отчественной войне. Глава города дал старт проекту #Стихи75летПобеды на своей странице "ВКонтакте" .

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"В преддверии Дня Победы я рад поддержать проект Комитета по молодежной политике и запустить акцию #Стихи75летПобеды. Предлагаю вам прочесть стихи о Великой Победе и выложить запись у себя на странице в социальной сети с хештегом #Стихи75летПобеды. Передаю эстафету коллегам и всем жителям города", - написал он, пообещав выложить на своей странице 9 мая понравившиеся записи участников проекта.

К этой записи он приложил видео, в котором он сам читает стихотворение Анатолия Пшеничного "Отец".

Беглов отметил, что в этом году власти города вынуждены отменить все массовые мероприятия. "Нет ничего важнее здоровья и безопасности человеческой жизни. Но мы обязательно скажем спасибо тем, кто выстоял в те тяжелейшие дни и годы", - написал он.