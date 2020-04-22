{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Цифровые пропуска могут ввести по всей России. Главное о коронавирусе за 22 апреля

© Сергей Фадеичев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 57 999 случаев заражения, из них новых — 5236, за сутки умерли 57 человек, за весь период — 513.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы.
  • Говорить о выходе на плато и достижении пика по числу заболевших преждевременно, считают в Минздраве РФ. Главный внештатный эпидемиолог министерства предлагает продлить ограничения на майские праздники.
  • Власти Свердловской области рассматривают возможность введения в регионе пропусков на время майских праздников. 

Москва

  • Всего зафиксировано 31 981 случаев заражения, из них новых — 2548.
  • Врачи в столице будут наблюдать за состоянием пациентов с ОРВИ на домашнем лечении дистанционно, как и тех, у кого подтвержден коронавирус в легкой форме.

Мир

  • Всего зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения, умерли более 176 тыс. (6,94%).  
  • Семья астрофизика Стивена Хокинга передала кембриджской больнице аппарат искусственной вентиляции легких, которым ученый (у него был амиотрофический склероз) пользовался при жизни.
  • Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Завотделением в НИИ ТО им. Вредена сообщил о случаях коронавируса и пневмонии в учреждении
У 9 сотрудников медучреждения и 12 пациентов выявили пневмонию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС