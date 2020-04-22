Цифровые пропуска могут ввести по всей России. Главное о коронавирусе за 22 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 57 999 случаев заражения, из них новых — 5236, за сутки умерли 57 человек, за весь период — 513.
- Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы.
- Говорить о выходе на плато и достижении пика по числу заболевших преждевременно, считают в Минздраве РФ. Главный внештатный эпидемиолог министерства предлагает продлить ограничения на майские праздники.
- Власти Свердловской области рассматривают возможность введения в регионе пропусков на время майских праздников.
Москва
- Всего зафиксировано 31 981 случаев заражения, из них новых — 2548.
- Врачи в столице будут наблюдать за состоянием пациентов с ОРВИ на домашнем лечении дистанционно, как и тех, у кого подтвержден коронавирус в легкой форме.
Мир
- Всего зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения, умерли более 176 тыс. (6,94%).
- Семья астрофизика Стивена Хокинга передала кембриджской больнице аппарат искусственной вентиляции легких, которым ученый (у него был амиотрофический склероз) пользовался при жизни.
- Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии.