МГУ вошел в топ-15 лучших университетов мира в новом рейтинге THE

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошел в топ-15 лучших вузов мира по взаимодействию с промышленностью, внедрению инноваций и развитию инфраструктуры в новом рейтинге Times Higher Education (THE) University Impact Rankings. Об этом в среду сообщила пресс-служба МГУ.

Отмечается, что второй рейтинг лучших университетов мира University Impact Rankings представлен 22 апреля 2020 года.

"МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в топ 15 лучших университетов мира по взаимодействию с промышленностью, внедрению инноваций и развитию инфраструктуры в новом рейтинге THE University Impact Rankings", - говорится в сообщении.

Университет также попал в топ-200 лучших вузов мира по совокупному числу критериев, а также по отдельным направлениям. Среди них - создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций; обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения для всех на протяжении всей жизни.

"МГУ показал отличные результаты среди мировых вузов по взаимодействию с промышленностью, внедрению инноваций и развитию инфраструктуры. Это стало возможным благодаря реализации крупнейших инфраструктурных решений, в первую очередь строительству научно-технологической долины "Воробьевы горы", - привели в пресс-службе слова ректора МГУ академика Виктора Садовничего.

В University Impact Rankings 2020 года были включены 766 университетов из 85 стран - на 301 вуз больше, чем в прошлом году. Россия находится на втором месте по числу представленных в рейтинге университетов - 47 по сравнению с 63 у Японии. На третьем месте - Турция с 37 вузами.

"Хорошее здоровье и благополучие"

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова стал лидером среди российских вузов в рейтинге британского журнала THE в категории "Хорошее здоровье и благополучие". Об этом сообщили в среду в пресс-службе университета.

"Всего в этом году в рейтинг вошли 620 вузов из различных государств, что почти на 200 больше, чем в первом списке. В этот раз РНИМУ им. Н. И. Пирогова занял 65 место, ближайший к нему российский вуз - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова (95 место)", - говорится в сообщении.

В группу 101-200 мест также попали Казанский государственный медицинский университет, Рязанский государственный медицинский университет, Самарский государственный медицинский университет и Сеченовский университет. Все шесть вошедших в рейтинг вузов находятся под ведомством Минздрава России. Всего же в общем списке значатся 39 российских вузов.