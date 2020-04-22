Россияне перед Пасхой смотрели религиозные передачи вдвое дольше, чем в 2019 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россияне в этом году на неделе перед Пасхой потратили на просмотр религиозных телепрограмм вдвое больше времени, чем в прошлом, говорится в сообщении пресс-службы компании Mediascope.

"В период с 13 по 19 апреля 2020 накопленное время просмотра религиозных телепередач среди россиян старше четырех лет, по данным Mediascope, увеличилось более чем в два раза по сравнению с предпасхальной неделей прошлого года (22-28 апреля 2019)", - рассказали в пресс-службе.

Максимальное время просмотра таких передач было зафиксировано в субботу, 18 апреля. По сравнению с субботой предпасхальной недели 2019 года (27 апреля) этот показатель также вырос более, чем в два раза.

Самой рейтинговой религиозной передачей на предпасхальной неделе 2020 года стала трансляция церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля проходили без прихожан в связи с санитарными требованиями.