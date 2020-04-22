В Коми откроют автобусные маршруты на дачи с соблюдением жестких санитарных мер

СЫКТЫВКАР, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми приняли решение запустить общественный транспорт на дачи с соблюдением строгих санитарных норм. Так будет расширен режим самоизоляции, поскольку многие находятся на дачах, сказал в среду врио главы региона Владимир Уйба.

"Для многих дача - не только место отдыха, но и способ обеспечить себя и свою семью овощами. Поездка на дачу - это важно, но нужно организовать с соблюдением всех санитарных норм и правил. Конечно, мы расширяем режим самоизоляции, как раз дача и будет продолжением режима самоизоляции. Нужно подумать о большем количестве жителей, кто поедет общественным транспортом. Не должны допустить скученности. Прорабатываем, чтобы на дачных маршрутах было больше транспорта, и был регламент заполнения не более чем на треть - только сидячие места и только с соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 м", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в сети "ВКонтакте".

По его словам, все эти вопросы будут проработаны к началу дачного сезона. "Здесь важна и ваша дисциплина. Выезжать с плохим самочувствием, с температурой нельзя. Вызывать бригаду скорой помощи на дачу - это отвлекать ее на большее количество времени", - призвал руководитель республики.

В Коми, по данным управления Роспотребнадзора по региону на 22 апреля, лабораторно подтверждено 527 случаев коронавируса, за минувшие сутки прирост составил 20 человек. Под медицинским наблюдением находятся 4 149 человек, 23 выздоровели, четверо умерли.