{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Коми откроют автобусные маршруты на дачи с соблюдением жестких санитарных мер

Глава региона Владимир Уйба заявил, что на этих маршрутах должно быть больше транспорта, автобусы должны заполняться не более чем на треть

СЫКТЫВКАР, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми приняли решение запустить общественный транспорт на дачи с соблюдением строгих санитарных норм. Так будет расширен режим самоизоляции, поскольку многие находятся на дачах, сказал в среду врио главы региона Владимир Уйба.

"Для многих дача - не только место отдыха, но и способ обеспечить себя и свою семью овощами. Поездка на дачу - это важно, но нужно организовать с соблюдением всех санитарных норм и правил. Конечно, мы расширяем режим самоизоляции, как раз дача и будет продолжением режима самоизоляции. Нужно подумать о большем количестве жителей, кто поедет общественным транспортом. Не должны допустить скученности. Прорабатываем, чтобы на дачных маршрутах было больше транспорта, и был регламент заполнения не более чем на треть - только сидячие места и только с соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 м", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в сети "ВКонтакте".

По его словам, все эти вопросы будут проработаны к началу дачного сезона. "Здесь важна и ваша дисциплина. Выезжать с плохим самочувствием, с температурой нельзя. Вызывать бригаду скорой помощи на дачу - это отвлекать ее на большее количество времени", - призвал руководитель республики.

В Коми, по данным управления Роспотребнадзора по региону на 22 апреля, лабораторно подтверждено 527 случаев коронавируса, за минувшие сутки прирост составил 20 человек. Под медицинским наблюдением находятся 4 149 человек, 23 выздоровели, четверо умерли.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичКомиПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Завотделением в НИИ ТО им. Вредена сообщил о случаях коронавируса и пневмонии в учреждении
У 9 сотрудников медучреждения и 12 пациентов выявили пневмонию, у завотделением патологии позвоночника и костной онкологии обнаружили коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС