"Аэрофлот" вернул вывозными рейсами в Россию более 50 тыс. граждан

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с конца февраля вывозными рейсами вернула более 50 тыс. граждан в Россию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Более 50 тысяч граждан России вернулись на родину рейсами "Аэрофлота" с конца февраля, - говорится в сообщении. - Под руководством оперативного штаба правительства во взаимодействии с Минтрансом, Росавиацией, Минкомсвязью, Министерством иностранных дел "Аэрофлот" продолжает работу по организации и выполнению специальных рейсов для возвращения российских граждан из-за границы".

Как сообщила Росавиация, всего за месяц с 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. российских граждан вернулись в РФ вывозными рейсами.