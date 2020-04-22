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Пандемия коронавируса нового типа

Число пациентов онкодиспансера с коронавирусом в Белгороде увеличилось до 23

Пациенты и девять медработников находятся на карантине

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Количество пациентов хирургического отделения онкологического диспансера в Белгороде, заразившихся коронавирусной инфекцией, увеличилось за сутки до 23, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе региона.

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Хирургическое отделение онкологического диспансера в Белгороде закрыли на карантин 21 апреля после того, как анализы подтвердили наличие коронавируса у 16 пациентов и девяти медработников. Очаг заражения в медучреждении выявили после лечения одной из пациенток, анализы которой позже подтвердили наличие у нее коронавируса.

"В белгородском онкодиспансере выявлены 32 заразившихся COVID-19. Снять режим карантина здесь планируют 29 апреля, если к этому времени по всем положительным на COVID-19 будут получены две отрицательные пробы", - сказали в оперштабе.

Состояние и пациентов, и медработников, среди которых три врача, четыре медсестры и две санитарки, оценивается как удовлетворительное. После снятия карантина в хирургическом отделении проведут масштабную многократную дезинфекцию. Запланированную ранее терапию для пациентов переносят на две недели или же направляют в онкодиспансер в соседнюю Курскую область. Кроме того, рассматривается возможность для заключения подобного соглашения с онкологическим диспансером в Воронеже.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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