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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Нью-Йорка сообщил о росте числа поступивших в больницы с подозрением на коронавирус

При этом Билл де Блазио отметил снижение количества пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Число пациентов, принятых в больницах Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, за сутки выросло, а подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких стало меньше. Об этом мэр города Билл де Блазио сообщил в среду на пресс-конференции, транслировавшейся по нью-йоркскому телеканалу NY1.

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"За период с 19 по 20 апреля число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, выросло с 204 до 252, - отметил он. - Число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось с 857 до 821".

"Мы должны смотреть правде в глаза. Совершенно очевидно, что мы не должны ослаблять усилий в борьбе с пандемией", - подчеркнул де Блазио.

Мэр сообщил, что городские власти изучают вопрос о том, как организовать в городе празднование Дня независимости 4 июля. "Торжества в этот день обязательно должны состояться, и это станет символом нашей стойкости", - заявил де Блазио. По его словам, традиционный фейерверк состоится, городские власти "сейчас решают, как обеспечить безопасность в праздничный день".

Затронув вопрос о массовой кампании тестирования населения на коронавирус, мэр сообщил, что помимо пяти действующих в городе лабораторий в пятницу будет открыто еще три центра тестирования, а на будущей неделе - еще три. "Мы ежедневно предпринимаем усилия к тому, чтобы сделать тестирование более доступным", - подчеркнул он, назвав тестирование "ключевым фактором на данном этапе". Остановившись на проблемах престарелых жителей города, которые сталкиваются с проблемами в условиях самоизоляции, мэр сообщил о намерении городских властей ассигновать $5 млн на приобретение для них 10 тыс. планшетов.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 826 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 45 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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