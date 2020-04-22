В Вологодской области намерены с 27 апреля ввести автоматический пропускной режим

ВОЛОГДА, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области в ближайшее время подготовится к введению с 27 апреля автоматического пропускного режима по опыту Москвы и Московской области, чтобы защитить регион от завоза коронавирусной инфекции. Область должна быть готова открыть такой режим в любое время, поручил в среду губернатор Олег Кувшинников.

"Уважаемые вологжане, впереди майские праздники и дачный сезон, начнутся активные перемещения. Мы видим, что к нам все равно едут из регионов, где остается сложная санитарно-эпидемическая ситуация, поток увеличивается, а это риск занесения инфекции. Нам необходимо готовиться к введению пропускного режима на въезд в наш регион, до сих пор это еще не сделано, хотя Москва и Московская область автоматические пропуска внедрили. Мы должны быть готовы развернуть эту систему в любое время", - сказал Кувшинников.

Он поручил изучить опыт других регионов, предложения Минкомсвязи РФ для оформления и выдачи пропусков и подготовить схему пропусков на въезд в область. "Срок исполнения поручения - 27 апреля. И 27 апреля мы это решение примем", - сказал Кувшинников.

По его данным, на 22 апреля в области 120 заболевших, прирост за минувшие сутки - шесть человек. "Ситуация стабильная. Уровень заболеваемости на 100 тыс. населения ниже среднероссийского в четыре раза. Обследовано более 20 тыс. человек. Продолжаем увеличивать объем тестируемых. Но расслабляться не стоит", - отметил губернатор.