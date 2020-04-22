Песков: снижение числа заразившихся коронавирусом в РФ ожидается во второй половине мая

Завотделением в НИИ ТО им. Вредена сообщил о случаях коронавируса и пневмонии в учреждении

У девяти сотрудников медучреждения и 12 пациентов выявили пневмонию, у завотделением патологии позвоночника и костной онкологии обнаружили коронавирус

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