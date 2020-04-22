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СК обвинил депутата заксобрания Оренбургской области в публичном оскорблении полицейских

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что участником инцидента стал член ЛДПР Вячеслав Ширнин

ОРЕНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Оренбургской области выдвинуло обвинение депутату законодательного собрания из-за публичного оскорбления представителей власти. Об этом сообщается в среду на официальном портале ведомства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что речь идет о правонарушении, связанном с оскорблением представителя власти, а участником инцидента стал Вячеслав Ширнин. Местные СМИ сообщали, что депутат законодательного собрания якобы в нетрезвом виде вступил в перепалку с сотрудниками полиции у дома на улице Фронтовиков, выражался нецензурно в общественном месте, в том числе и в адрес сотрудников полиции.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области предъявлено обвинение 36-летнему депутату законодательного собрания Оренбургской области в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти")", - уточняется в сообщении.

Сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела, допрашивают свидетелей, а также проводят комплекс необходимых следственных мероприятий.

Ширнин является членом фракции ЛДПР в законодательном собрании Оренбургской области. Комментарием представителей депутатского объединения ТАСС на данный момент не располагает.

Теги
РоссияОренбургская область
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