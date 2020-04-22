Нобелевский лауреат сравнил США в условиях пандемии со страной третьего мира

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Влиятельный американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц считает, что в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса нового типа, ситуация в сфере здравоохранения в Соединенных Штатах выглядит как в стране третьего мира. Об этом он заявил в среду в интервью газете The Guardian , предупредив, что США грозит вторая Великая депрессия.

"Число обращений к "банкам продовольствия" просто огромно и превышает их возможность удовлетворить спрос. Это словно страна третьего мира. Система государственной социальной поддержки не работает", - сказал Стиглиц, который ранее не раз жестко критиковал президента страны Дональда Трампа.

Он заявил, что 14% американцев нуждаются в продовольственных карточках, и предсказал, что социальная инфраструктура не справится с уровнем безработицы, который может достичь 30% в ближайшие месяцы.

"Уровень неравенства в США столь большой. От этой болезни пострадали люди с самым плохим здоровьем. В развитом мире США является страной с одной из наиболее плохих систем здравоохранения и самым большим уровнем неравенства в области общественного здравоохранения", - сказал Стиглиц.

Отвечая на вопрос, движутся ли США к новой Великой депрессии по аналогии с мировым экономическим кризисом 1929-1939 годов, нобелевский лауреат ответил: "Если отвечать коротко, то да". "Если оставить все в руках Дональда Трампа и [лидера республиканского большинства] Митча Макконнелла, то у нас будет Великая депрессия. Если бы у нас была правильная политическая структура, мы могли бы этого легко избежать", - заметил экономист.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 825 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тыс. человек.