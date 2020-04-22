Зеленский заявил, что стал менее доверчивым и более жестким, придя в политику

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не питает иллюзий в отношении бескорыстности и честности многих чиновников и политиков. Об этом он заявил в интервью для документального фильма "Год президента Зеленского", который в среду был показан в эфире украинского телевидения.

"Я стал менее доверчивым и более жестким", - заявил Зеленский.

Он сказал, что встречался со многими людьми и верил, что они хотят добра Украине и готовы на нее работать. "Ты начинаешь говорить с человеком, веришь, что он пришел с хорошим проектом для государства. А очень много людей, которые крутятся в политике, работают только на себя. Их задача простая - нестабильность в стране дает возможность некоторым финансовым группам зарабатывать здесь огромные деньги, если мы можем в целом говорить, что это зарабатывать. И эти деньги они тратят не на Украине, потому что они не любят эту страну, этот народ", - сказал Зеленский.

Он выразил сожаление, что потратил время на многих людей, "будучи с ними очень либеральным". "Я жалею, что сразу не стал более жестким", - заявил президент.