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Всероссийский открытый урок "Моя профессия - моя история". Видеотрансляция

В число спикеров вошли директор по стратегическим коммуникациям "ВКонтакте" Константин Сидорков и учитель русского языка и литературы в "Классическом пансионе" МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Пронев

ПроеКТОриЯ

Всероссийский открытый урок "Моя профессия - моя история", посвященный Великой Отечественной войне, проходит в дистанционном формате. Модератором урока выступает теле- и радиоведущий Антон Комолов.

В мероприятии принимают участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, директор по стратегическим коммуникациям "ВКонтакте" Константин Сидорков и учитель русского языка и литературы в "Классическом пансионе" МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Пронев. Зрителей также ждет видеообращение от ведущего Ивана Урганта.

На уроке гости делятся военными историями своих семей и рассказывают, как события тех лет повлияли на их профессиональный выбор и как их работа делает мир лучше. Вопросы спикерам зададут ребята, которые стали победителями конкурса историй о Великой Отечественной войне от "ПроеКТОрии".

Трансляция урока доступна для просмотра на портале proektoria.online и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Мероприятие организовано Министерством просвещения совместно с порталом "ПроеКТОриЯ".

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