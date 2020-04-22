Завотделением в НИИ ТО им. Вредена сообщил о случаях коронавируса и пневмонии в учреждении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Вредена Дмитрий Пташников в Санкт-Петербурге сообщил, что заразился коронавирусом, еще у девяти сотрудников выявили пневмонию.

"Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют, у девяти из десяти на компьютерной томографии подтверждена пневмония, и еще пневмония у 12 пациентов, двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией на специализированные стационары. Я так же, как и все, заболел, у меня положительный COVID, у меня обошлось без пневмонии, несколько дней протемпературил, но на сегодняшний день состояние вроде приличное", - сказал Пташников в видеозаписи, опубликованной на его странице в Instagram.

13 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что НИИ им. Вредена "выведен из строя" из-за заноса на территорию учреждения коронавирусной инфекции. В разговоре в ТАСС директор института Рашид Тихилов также подтвердил, что госпитализирован из-за коронавируса. Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что на территории учреждения порядка 500 человек находятся под подозрением на заражение коронавирусом.

"Мы ждем анализов очень долго, по 8-10 дней, у нас нет информации", - ответил Тихилов на вопрос ТАСС о точном количестве заразившихся на территории учреждения. Число заразившихся также не уточнили в региональном управлении Роспотебнадзора.

НИИ ТО им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входит 22 клинических и 10 научных отделений.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2267 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, которые превышают среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 327 человек, умерли 14.