Помпео убежден, что Китай вовремя не сообщил ВОЗ о вспышке нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео убежден в том, что власти Китая вовремя не сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начавшейся вспышке нового коронавируса. Об этом он заявил в среду на брифинге для журналистов.

"Мы глубоко убеждены в том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) вовремя не уведомила ВОЗ о вспышке нового коронавируса", - сказал он. "Даже после того, как КПК уведомила ВОЗ о вспышке коронавируса, Китай не поделился всей информацией, которая у него была. Вместо этого он скрывал то, насколько опасной была эта болезнь, он не сообщал в течение месяца об устойчивой передаче вируса от человека к человеку до тех пор, пока он (вирус - прим. ТАСС) не был зафиксирован во всех провинциях внутри Китая", - утверждает госсекретарь.

"КПК до сих пор не поделилась образцами вируса из Китая с остальным миром, что делает невозможным отследить эволюцию болезни", - добавил глава американской дипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ заявил, что американским политикам необходимо перестать делать безответственные заявления и помнить о том, что их врагом является коронавирус, а не Китай.

В свою очередь, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее подчеркнула, что всемирная организация довольна тем, как Китай предоставил информацию о заболевших коронавирусом и последующих смертельных случаях в городе Ухань и провинции Хубэй.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.