В Вологодской области начнут лечение больных с коронавирусом плазмой крови в конце апреля

ВОЛОГДА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют в ближайшее время внедрить способ лечения больных коронавирусной инфекцией с помощью плазмы крови переболевших. Об этом сообщил в среду губернатор области Олег Кувшинников.

В начале апреля в Москве были проведены первые процедуры переливания больным с коронавирусом плазмы крови доноров, излечившихся от этого заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом, в том числе в США, Германии, Китае и других странах.

"В России начинается внедрение способа лечения больных коронавирусной инфекцией с применением плазмы крови. Для этого у переболевших данной инфекцией производят забор плазмы с уже выработанными антителами. Поручаю приступить к использованию данного способа на территории области. До 27 апреля утвердить регламенты и приступить к забору плазмы", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперативного штаба.

Как сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, использование иммунизированной плазмы доноров проходит апробацию, разработана технология отбора доноров, поскольку не каждый переболевший пациент может стать донором. Пока технология используется как научная, ее ставят на промышленный поток.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

На 22 апреля в Вологодской области 120 заболевших с коронавирусом, прирост за минувшие сутки - 6 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57999 случаев заражения, выздоровели 4420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.