Более 700 коек для пациентов с коронавирусом обеспечат в Белгородской области к 28 апреля

ТАСС, 22 апреля. Власти Белгородской области планируют в срок завершить формирование коечного фонда в регионе для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, обеспечив до конца апреля в медучреждениях региона 774 места для пациентов с коронавирусом. Около половины из них оснастят аппаратами ИВЛ, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в среду отметил ряд регионов, в том числе Белгородскую область, где требуется активизировать подготовку коечного фонда, а также дооснастить койки кислородом.

"Работы по подготовке коечного фонда идут в рамках утвержденного графика. В соответствии с ним, 28 апреля нормативное количество коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, будет готово к приему пациентов", - сказали в пресс-службе.

Более 300 аппаратов ИВЛ регион получит до 28 апреля. Кроме того, к этому времени завершится подготовка 774 коек в больницах Белгородской области для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Всего на борьбу с пандемией областные власти направят 1 млрд рублей, около 176 млн рублей из федерального бюджета.

К 22 апреля в Белгородской области выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента с подтвержденным наличием коронавируса умерли в апреле, еще 13 человек выписали из больниц.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.