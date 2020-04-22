В Италии зарегистрировали рекордное число излечившихся от коронавируса за сутки

ТАСС, 22 апреля. Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии за сутки составило 437 человек, общее количество жертв достигло 25 085. Такие данные распространил в среду Департамент гражданской защиты.

Как указывается в сообщении, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся - 2 943 человека, а также самое низкое количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии - 2 384. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 187 327.