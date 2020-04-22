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Facebook и Instagram будут показывать геолокацию владельцев наиболее популярных аккаунтов

Новая функция в ближайшее время будет доступна только в США

ТАСС, 22 апреля. Социальные сети Facebook и Instagram откроют доступ к информации о местоположении пользователей с наиболее широким охватом аудитории. Об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении компании Facebook.

"Мы хотим обеспечить подлинность наших ресурсов и дать людям возможность знать, кто стоит за записями, которые они видят. Это особенно важно, когда речь идет о выборах (президента США - прим. ТАСС), так что мы решили предпринять дополнительные меры, чтобы увеличить уровень прозрачности аккаунтов с большим количеством читателей", - говорится в релизе.

Данные о геолокации пользователей будут указываться в каждом опубликованном посте. Компания утверждает, что таким образом подписчики смогут более точно оценивать аутентичность учетных записей и достоверность публикуемых сведений.

Новая функция в ближайшее время будет доступна только в США. При этом отмечается, что особое внимание в процессе ее внедрения будет уделено профилям, владельцы которых проживают за пределами Соединенных Штатов, но имеют большую аудиторию в этой стране.

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