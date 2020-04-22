"Почта России" в сентябре откроет в Петербурге площадку для проведения хакатонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. "Почта России" в сентябре 2020 года откроет в центре Санкт-Петербурга пространство для проведения форумов с участием специалистов в области информационных технологий. Там также разместятся 200 разработчиков, аналитиков и сотрудников службы поддержки петербургского филиала "Почтатеха", рассказали журналистам во вторник в пресс-службе организации.

"Новый IT-хаб "Почты России" станет площадкой для хакатонов и обмена идеями со стартапами и партнерами компании. Компания арендует три этажа в коворкинге AVENUE_PAGE на Аптекарской набережной с видом на Большую Невку и перевозит туда 200 разработчиков, аналитиков и сотрудников службы поддержки. Переезд произойдет в три этапа. Начавшись в мае, перемещение завершится в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

"Почтатех" является подразделением компании, отвечающим за выполнение проектов в сфере цифрового и технологического развития оператора. Отделение "Почтатеха" в Санкт-Петербурге разрабатывает новые сервисы для клиентов и для сотрудников Почты, а также автоматизирует логистические системы. Среди основных проектов - сайт "Почты России", мобильное приложение и его новые функции, сервис по вручению посылок с помощью простой электронной подписи, электронные заказные письма и другие цифровые сервисы.

Для удобства разработчиков организация сохранит офис в городе Пушкине. Благодаря открытию нового более комфортного рабочего пространства в компании рассчитывают ускорить найм квалифицированных специалистов в области информационных технологий.