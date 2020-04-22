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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин Израиля утвердил ужесточение карантина на период празднования Дня независимости

В канцелярии израильского премьера подчеркнули, что "министерство здравоохранения предписывает гражданам праздновать День независимости дома"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в среду в ходе видеоконференции ужесточение карантинных мер на период празднования Дня независимости и 72-й годовщины еврейского государства с 28 по 29 апреля для предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

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"С 17:00 (время совпадает с московским) 28 апреля по 20:00 29 апреля гражданам разрешается покидать свои дома только для приобретения лекарств и товаров первой необходимости, а также для получения необходимых услуг внутри населенных пунктов, где они проживают, либо за их пределами, если их нельзя получить иначе. Приобретение продуктов питания накануне и во время Дня независимости не будет разрешено. Граждане смогут покидать свои дома только для коротких прогулок на свежем воздухе и занятий спортом в непосредственной близости от своих домов в соответствии с действующими указаниями", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что "общественный транспорт в указанный период работать не будет", а также подчеркнули, что "министерство здравоохранения предписывает гражданам праздновать День независимости дома".

Ранее в среду пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что в этом году из-за распространения коронавируса не будет проводиться и воздушный парад, ставший традиционным с начала семидесятых годов прошлого века. Вместо этого несколько учебных самолетов пролетят над больницами, чтобы поприветствовать медицинских работников, сражающихся с распространением коронавируса, указали военные.

Дню независимости в Израиле предшествует День памяти павших в войнах и жертв терактов. Траур предваряет главный государственный праздник и служит тому, чтобы жители страны осознали цену, заплаченную за обретение государственности. В этом году правительство во избежание столпотворения указало гражданам страны, что "для посещения военных кладбищ и мемориалов жертвам террора покидать дома разрешено в период со среды, 22 апреля, до 16:00 понедельника, 27 апреля, - кануна Дня памяти павших в войнах и жертв терактов". "Подчеркиваем, что с 16:00 27 апреля покидать дома для посещения кладбищ и мемориалов запрещено", - указали в канцелярии премьера.

Празднование дня независимости

В День независимости в Израиле принято устраивать шумные многолюдные пикники в кругу семьи и друзей. Несколько миллионов израильтян в обычные годы выезжают в этот день отмечать праздник на природу - к Средиземноморскому побережью и на Красное море, в леса под Иерусалимом и на севере страны, в пустыню Негев и на Мертвое море, а также к озеру Кинерет. Пляжи и парки в Израиле закрыты для посещения уже более месяца, собрания ограничены с 25 марта.

Декларация независимости Израиля была подписана 14 мая 1948 года, что соответствовало в тот год пятому числу месяца ияр по еврейскому лунному календарю, считающему дни от заката до заката. В 2020 году празднование 72-й годовщины создания еврейского государства официально приходится на период с вечера 28 апреля по вечер 29 апреля, День памяти павших в войнах и жертв терактов начинают отмечать на сутки ранее.

Теги
ИзраильПандемия коронавируса нового типа
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