Во Франции проверяют гипотезу о пользе никотина в борьбе с коронавирусом

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Французские врачи допускают, что никотин может оказаться полезен для профилактики вызываемого коронавирусом заболевания. Как сообщает в среду газета Le Mond , эта гипотеза скоро будет проверена в рамках клинических испытаний.

Издание отмечает, что в начале апреля, согласно данным объединения столичных больниц Assistance Publique-Hpitaux de Paris (AP-HP), на 11 тыс. пациентов с коронавирусом приходилось лишь 8,5% курильщиков. Позже в больнице Питье-Сальпетрие, одним из двух столичных центров, куда отправляли инфицированных пациентов, провели собственное исследование и пришли к заключению, что среди заболевших пневмонией нового типа поразительно низкий процент курильщиков - всего 4,4% из 343 госпитализированных пациентов и 5,3% среди 139 амбулаторных, которые лечились дома. Средний возраст для первой группы составил 65 лет, для второй - 44 года.

"Наше исследование показывает, что среди постоянных курильщиков вероятность развития симптоматической или тяжелой формы SARS-CoV-2 (коронавируса) гораздо ниже, чем у остальных, - пояснила изданию эпидемиолог больницы Питье-Сальпетрие и автор соответствующего исследования Флоранс Тюба. - Для амбулаторных больных риск ниже в пять раз, для госпитализированных - в четыре. Такое редко встречается в медицине".

В этой связи была выдвинута гипотеза, что при инфицировании коронавирусом задействуются рецепторы, реагирующие на ацетилхолин (химический передатчик нервного возбуждения) и никотин. Нейробиолог и первооткрыватель никотинового рецептора Жан-Пьер Шанжё и профессор Захир Амура, работающий в терапевтическом отделении больницы Питье-Сальпетрие, считают, что этот рецептор может играть "ключевую роль в распространении и патологической физиологии COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС)".

"На основе этих результатов, даже с учетом их надежности, не стоит делать вывод, будто табачный дым, в котором содержится множество токсичных веществ, имеет какой-то защитный эффект, - предостерегла Тюба. - Только никотин или какие-то другие модуляторы никотинового рецептора могут выполнять защитные функции, и это все условно, поскольку пока мы только ведем наблюдение". Она добавила, что пока нельзя однозначно сказать, оказывает ли ежедневное курение положительный эффект с точки зрения заболеваемости.

Клинические испытания, по словам профессора Амура, должны начаться в ближайшее время. В рамках эксперимента пациентам с легкой и тяжелой формой заболевания и не заразившимся врачам раздадут никотиновые пластыри. В то же время врачи с осторожностью оценивают побочные эффекты от их применения, особенно среди тех, кто не является заядлым курильщиком. Отмечается, что испытания пройдут при поддержке министерства здравоохранения Франции.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

Согласно последним данным служб здравоохранения Франции, с начала эпидемии в республике, включая заморские территории, зафиксированы более 117 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 20,7 тыс. их них оказались смертельными. В больницах в настоящий момент находятся 30 106 инфицированных, из них 5 443 - в реанимации.