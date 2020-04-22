{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции проверяют гипотезу о пользе никотина в борьбе с коронавирусом

Эпидемиолог больницы Питье-Сальпетрие Флоранс Тюба заявила, что, согласно исследованию, у курильщиков риск развития симптоматической или тяжелой формы SARS-CoV-2 ниже в четыре-пять раз

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Французские врачи допускают, что никотин может оказаться полезен для профилактики вызываемого коронавирусом заболевания. Как сообщает в среду газета Le Mond, эта гипотеза скоро будет проверена в рамках клинических испытаний.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Издание отмечает, что в начале апреля, согласно данным объединения столичных больниц Assistance Publique-Hpitaux de Paris (AP-HP), на 11 тыс. пациентов с коронавирусом приходилось лишь 8,5% курильщиков. Позже в больнице Питье-Сальпетрие, одним из двух столичных центров, куда отправляли инфицированных пациентов, провели собственное исследование и пришли к заключению, что среди заболевших пневмонией нового типа поразительно низкий процент курильщиков - всего 4,4% из 343 госпитализированных пациентов и 5,3% среди 139 амбулаторных, которые лечились дома. Средний возраст для первой группы составил 65 лет, для второй - 44 года.

"Наше исследование показывает, что среди постоянных курильщиков вероятность развития симптоматической или тяжелой формы SARS-CoV-2 (коронавируса) гораздо ниже, чем у остальных, - пояснила изданию эпидемиолог больницы Питье-Сальпетрие и автор соответствующего исследования Флоранс Тюба. - Для амбулаторных больных риск ниже в пять раз, для госпитализированных - в четыре. Такое редко встречается в медицине".

В этой связи была выдвинута гипотеза, что при инфицировании коронавирусом задействуются рецепторы, реагирующие на ацетилхолин (химический передатчик нервного возбуждения) и никотин. Нейробиолог и первооткрыватель никотинового рецептора Жан-Пьер Шанжё и профессор Захир Амура, работающий в терапевтическом отделении больницы Питье-Сальпетрие, считают, что этот рецептор может играть "ключевую роль в распространении и патологической физиологии COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС)".

"На основе этих результатов, даже с учетом их надежности, не стоит делать вывод, будто табачный дым, в котором содержится множество токсичных веществ, имеет какой-то защитный эффект, - предостерегла Тюба. - Только никотин или какие-то другие модуляторы никотинового рецептора могут выполнять защитные функции, и это все условно, поскольку пока мы только ведем наблюдение". Она добавила, что пока нельзя однозначно сказать, оказывает ли ежедневное курение положительный эффект с точки зрения заболеваемости.

Клинические испытания, по словам профессора Амура, должны начаться в ближайшее время. В рамках эксперимента пациентам с легкой и тяжелой формой заболевания и не заразившимся врачам раздадут никотиновые пластыри. В то же время врачи с осторожностью оценивают побочные эффекты от их применения, особенно среди тех, кто не является заядлым курильщиком. Отмечается, что испытания пройдут при поддержке министерства здравоохранения Франции.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

Согласно последним данным служб здравоохранения Франции, с начала эпидемии в республике, включая заморские территории, зафиксированы более 117 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 20,7 тыс. их них оказались смертельными. В больницах в настоящий момент находятся 30 106 инфицированных, из них 5 443 - в реанимации.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СМИ: ответственный за снос памятника Коневу пражский политик получил охрану полиции
По данным еженедельника RESPEKT, охрана также появилась у мэра Праги Зденека Гржиба и старосты столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного, продвигающего установку памятной доски власовцам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС